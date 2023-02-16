В "Барселоне" ответили на обвинения в подкупе судей

Президент “Барселоны” Жоан Лапорта не подтвердил слухи о том, что его клуб якобы платил деньги бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

По его словам, это может быть информационной кампанией против его команды.

“Мне кажется, что очень неслучайно эта информация появляется именно в то время, когда у нас дела пошли в гору. Это не случайно”, — сказал он.

Напомним, что “Барселона” на данный момент единолично лидирует в Ла Лиге, опережая “Реал” на 8 баллов.