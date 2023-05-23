В "Барселоне" отреагировали на новый скандал с Винисиусом

Главный тренер “Барселоны” Хави отреагировал на слова нападающего "Реала" Винисиуса Жуниора о том, что чемпионат Испании принадлежит расистам.

Специалист считает, что в Испании и в Ла Лиге нет расизма, однако признал наличие актов расизма, которые нужно осуждать.

Напомним, Винисиус столкнулся с расистскими оскорблениями во время матча 35-го тура чемпионата Испании с "Валенсией".

В этом сезоне бразилец провел 32 матча в первенстве страны, в которых забил 10 голов и сделал девять результативных передач.