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В Барселоне обвинили Реал в ситуации с делом Негрейры

Новости футбола Сегодня, 04:30
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
В Барселоне обвинили Реал в ситуации с делом Негрейры Фото: твиттер Барселоны/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта уверен в том, что шумиха вокруг дела о передаче денег бывшему вице-президенту судебной комиссии Королевской федерации футбола Испании Хосе Негрейре была раздута при помощи мадридского “Реала”.

По словам Лапорты, на уровне руководства страны в Испании есть социальный мадридизм.

"Я боролся с ним и одержал победу. Мои действия направлены на защиту интересов "Барселоны". Мы привыкли к этой борьбе, привыкли к тому, что мадридизм широко освещается в СМИ и в мире спорта. Что касается дела с Негрейрой, то посмотрим, дойдет ли оно до суда. Я юрист и уверен, что это дело не имеет шансов на успех. У нас прекрасная команда юристов. Мадридисты воспользовались этим делом для омрачения репутации "Барсы", ее истории и дестабилизации нашего клуба", – приводит Sport слова Лапорты.

Напомним, что на днях "Барселоны" Жоан Лапорта официально получил статус обвиняемого по делу Хосе Негрейры.

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