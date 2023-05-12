В "Барселоне" неожиданно отказались от Месси

Вице-президент "Барселоны" Эдуард Ромеу заявил, что подписание Лионеля Месси не входит в планы клуба.

По его словам, аргентинский форвард ПСЖ всегда стал бы замечательным усилением для любой команды, но "Барселона" должна быть в более стабильном положении, чтобы привлечь такого игрока.

Ранее сообщалось, что Месси покинет свой клуб летом и получит статус свободного агента.

По данным СМИ, он может получить рекордный контракт в Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 голов и сделал 19 результативных передач в 37 матчах.