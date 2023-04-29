В "Барселоне" блокируют уход Гарсии

Президент “Барселоны” не намерен расставаться с защитником Эриком Гарсией, который перешел в каталонский клуб из “Манчестер Сити” прошлым летом.

Как сообщает издание Sport, продажа игрока может быть рассмотрена только при поступлении выгодного предложения.

На текущий момент Гарсия не получает достаточно игровой практики в сезоне. Главный тренер Хави Эрнандес не доверяет ему в защите, но нашел ему новую роль – опорного полузащитника.

В этом сезоне Гарсия провел 19 матчей в Ла Лиге и забил один гол.