В Азии выбрали лучшего футболиста года: это его шестая награда подряд

Форварда “Тоттенхэма” Сон Хын Мина снова признали лучшим футболистом 2022 года в Азии.

Нападающий сборной Южной Кореи набрал 256 очков в голосовании.

Эту награду он получил шестой год подряд, а всего у него восемь таких наград.

Второе место в голосовании со 120 баллами разделили Мехди Тареми (сборная Ирана) и Салем Аль-Давсари (сборная Саудовской Аравии).