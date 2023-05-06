В Австралии футболист набросился на судью с кулаками (видео)

В Австралии по ходу матча высшей лиги любительского футбола между “Гринэйкр Иглз” и “Падстоу Хорнетс” произошел вопиющий эпизод.

Футболист местной команды Адам Абдулла напал на арбитра, за что был удален.

Скандальный эпизод произошел, когда его команда проигрывала со счетом 1:5.

Сам пострадавший обратился в полицию, а руководство клуба "Гринэйкра" отстранило игрока до конца сезона.