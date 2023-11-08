В Атлетико поставили точку в вопросе будущего Симеоне

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо рассказал о том, как идут переговоры про новый контракт главного тренера команды Диего Симеоне.

Функционер заверил, что специалист останется в команде, а значит соглашение будет продлено.

"Мы почти договорились. Скоро то, чего мы все ждем, станет реальностью. Диего Симеоне останется тренером нашего клуба, пока сам будет этого желать. Тренеру, как он, полагаются привилегии", - цитирует Сересо ITASportPress.

Симеоне возглавил "Атлетико" в 2011 году. Под руководством аргентинского тренера “матрасники” два раза выигрывали чемпионат Испании, один раз Кубок страны и дважды победили в Лиге Европы.

Кроме того, "матрасники" дважды достигали финала Лиги чемпионов, но ни разу не добывали трофей.

После 11 туров сезона 2023/2024 "Атлетико" занимает четвертое место в таблице Ла Лиги, набрав 25 очков.

Напомним, что вчера “Атлетико” победил “Селтик” в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 6:0.