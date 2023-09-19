В Атлетико определились с судьбой Симеоне

По информации El Chiringuito, руководство мадридского "Атлетико" определилось с судьбой главного тренера команды Диего Симеоне.

Как пишет источник, руководство клуба приняло решение продлить контракт с аргентинским специалистом.

Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано на два года. Представители клуба встретятся со специалистом во время октябрьской паузы на игры сборных, чтобы обсудить детали будущего контракта.

Напомним, что Диего Симеоне руководит "Атлетико" с 2011 года. Под его руководством дважды команда выигрывала чемпионат Испании и Суперкубок Испании, а также дважды триумфировала в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА.

После четырех туров нового сезона Ла Лиги "Атлетико" показывает не самые лучшие результаты. Команда набрала семь очков и в данный момент занимает седьмое место в таблице.

В прошлом сезоне коллектив финишировал на третьем месте турнирной таблицы и получил право играть в Лиге чемпионов.