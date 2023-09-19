EN EN NG NG
Главная Новости В Атлетико определились с судьбой Симеоне

В Атлетико определились с судьбой Симеоне

Новости футбола Сегодня, 07:30
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
В Атлетико определились с судьбой Симеоне В Атлетико определились с судьбой Симеоне

По информации El Chiringuito, руководство мадридского "Атлетико" определилось с судьбой главного тренера команды Диего Симеоне.

Как пишет источник, руководство клуба приняло решение продлить контракт с аргентинским специалистом.

Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано на два года. Представители клуба встретятся со специалистом во время октябрьской паузы на игры сборных, чтобы обсудить детали будущего контракта.

Напомним, что Диего Симеоне руководит "Атлетико" с 2011 года. Под его руководством дважды команда выигрывала чемпионат Испании и Суперкубок Испании, а также дважды триумфировала в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА.

После четырех туров нового сезона Ла Лиги "Атлетико" показывает не самые лучшие результаты. Команда набрала семь очков и в данный момент занимает седьмое место в таблице.

В прошлом сезоне коллектив финишировал на третьем месте турнирной таблицы и получил право играть в Лиге чемпионов.

Связанные команды и лиги
Атлетико Мадрид Ла Лига Испания
Популярные новости
ФОТО. 46-летний Роналдо принял христианство Новости футбола 15 сен 2023, 01:00 ФОТО. 46-летний Роналдо принял христианство
Верратти перешел в катарский Аль-Араби и услышал теплые слова от Мбаппе Новости футбола 14 сен 2023, 00:23 Верратти перешел в катарский Аль-Араби и услышал теплые слова от Мбаппе
Разгром от Аргентины и тяжелая победа Бразилии: результаты матчей отбора ЧМ-2026 Новости футбола 13 сен 2023, 00:19 ВИДЕО. Разгром от Аргентины и тяжелая победа Бразилии: результаты матчей отбора ЧМ-2026
Даже без Месси: сборная Аргентины уничтожила соперника в отборе ЧМ-2026 Новости футбола 12 сен 2023, 23:36 ВИДЕО. Даже без Месси: сборная Аргентины уничтожила Боливию в отборе ЧМ-2026
Сборная Германии снова проиграла. Отставка Флика всё ближе Новости футбола 10 сен 2023, 04:25 Сборная Германии снова проиграла. Отставка Флика всё ближе
Феерия Неймара и рекорд от Уругвая: результаты матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке Новости футбола 08 сен 2023, 23:21 Феерия Неймара и рекорд от Уругвая: результаты матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:34 Менеджер Марселя покинул пост Новости футбола Сегодня, 09:00 Куртуа оценил свои возможности сыграть в этом сезоне Новости футбола Сегодня, 08:30 Нагельсман возглавит сборную Германии: известна его зарплата Новости футбола Сегодня, 08:00 Эмилиано Мартинес назвал главного фаворита на Золотой мяч-2023 Новости футбола Сегодня, 07:30 В Атлетико определились с судьбой Симеоне Новости футбола Сегодня, 07:06 Лига чемпионов УЕФА 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты первого тура Новости футбола Сегодня, 07:00 Бензема озвучил свои цели в Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 06:15 Месси рассказал о своих странностях в повседневной жизни Новости футбола Сегодня, 06:01 Ньюкасл нарушил регламент УЕФА Новости футбола Сегодня, 05:36 Легенда Челси заступился за Мудрика
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Янг Бойз - РБ Лейпциг 19 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Милан - Ньюкасл 19 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кейптаун Сперс - Голден Эрроуз 19 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Саутгемптон - Ипсвич 19 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Престон - Бирмингем 19 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей - Мидлсбро 19 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лацио - Атлетико 19 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Барселона - Антверпен 19 сентября 2023 года Футбол 20 сен 2023 Прогноз на матч Лилль - Олимпия Любляна 20 сентября 2023 года Футбол 20 сен 2023 Прогноз на матч Реал - Унион 20 сентября 2023 года