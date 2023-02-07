В "Атлетико" недовольны Депаем

Главный тренер “Атлетико” Диего Симеоне недоволен спортивной формой голландского нападающего Мемфиса Депая, сообщает Voetbal International.

По сведениям источника, наставника мадридского клуба попросил своих ассистентом дополнительно позаниматься с футболистом, чтобы привести его в необходимые кондиции. В данный момент тренер не уверен, что форвард сможет выполнять его требования на поле.

28-летний Депай перешел в “Атлетико” в зимнее трансферное окно из “Барселоны” за три миллиона евро. За “матрасников” он провел три матча, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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