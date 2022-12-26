Главная Новости В "Арсенале" рассказали о планах на зимнее трансферное окно

В "Арсенале" рассказали о планах на зимнее трансферное окно

Новости футбола Сегодня, 04:40
Фото: твиттер Арсенала/Автор неизвестен Фото: твиттер Арсенала/Автор неизвестен

Наставник “Арсенала” Микель Артета поделился планами своей команды на зимнее трансферное окно.

По словам испанского тренера, первые приобретения будут совершены уже в начале января.

“У нас нет возможности подписать кого-то, кто нам не подходит. Мы не хотим набирать количество в списке трансферов. В команду придут те футболисты, которые сделают ее сильнее. Спортивный директор клуба Эду и остальное руководство со мной полностью солидарны”, - сказал он.

Напомним, что после первой части сезона “канониры” лидируют в АПЛ.

эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: Валерий Лобановский Новости футбола Вчера, 16:42 Украинский тренер вошел в топ-50 лучших в истории футбола
Фото: инстаграм Марко Асенсио/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:30 "Барселона" вновь хочет переменить полузащитника "Реала"
Фото: инстаграм Альваро Арбелоа/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 15:42 "Реал" определил пять кандидатов на случай ухода Анчелотти
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 15:30 Руководитель "Аль-Насра" рассказал о переговорах с Роналду
Фото: твиттер сборной Аргентины/Автор неизвестен Новости футбола 23 дек 2022, 15:42 Во Франции требуют переиграть финал ЧМ-2022: что происходит
Новости футбола 23 дек 2022, 15:15 "Реал" и "Барселона" узнали соперников в 1/16 финала Кубка Испании
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет Промокод на бонус 1xBet На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 04:56 "Челси" согласовал трансфер 18-летнего бразильца Новости футбола Сегодня, 04:40 В "Арсенале" рассказали о планах на зимнее трансферное окно Новости футбола Сегодня, 04:19 "МЮ" нацелился на защитника "Байера" Новости футбола Сегодня, 04:00 Звездный форвард "Наполи" Осимхен определился со своим будущим Новости футбола Сегодня, 03:58 Хавбек "Манчестер Сити" может покинуть клуб из-за лишнего веса Новости футбола Сегодня, 03:40 Президент Турции назвал страну, где будет играть Роналду Новости футбола Сегодня, 03:18 Стало известно, где может продолжить карьеру Иско Новости футбола Сегодня, 03:00 Гризманн раньше остальных участников ЧМ вернулся к тренировкам с "Атлетико" Новости футбола Вчера, 16:55 "Ювентус" нашел замену Рабьо в АПЛ Новости футбола Вчера, 16:42 Украинский тренер вошел в топ-50 лучших в истории футбола
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 28 дек 2022 Осер - Монако прогноз и ставка на матч Лиги 1 Франции 28 декабря 2022 года Футбол 28 дек 2022 Лидс - Манчестер Сити прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 28 декабря 2022 года Футбол 27 дек 2022 Челси - Борнмут прогноз и ставка на матч Премьер-Лиги Англии 27 декабря 2022 года Футбол 27 дек 2022 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 27 декабря 2022 года Футбол Сегодня Лестер - Ньюкасл прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 26 декабря 2022 года Футбол Сегодня Брентфорд - Тоттенхэм прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 26 декабря 2022 года Футбол Вчера Галатасарай - Истанбулспор прогноз и ставка на матч чемпионата Турции 25 декабря 2022 года Футбол Вчера Коньяспор - Аланьяспор прогноз и ставка на матч чемпионата Турции 25 декабря 2022 года Футбол 24 дек 2022 Данди Юнайтед - Хартс прогноз и ставка на матч чемпионата Шотландии 24 декабря 2022 года Футбол 24 дек 2022 Селтик - Сент-Джонстон прогноз и ставка на матч чемпионата Шотландии 24 декабря 2022 года