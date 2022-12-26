В "Арсенале" рассказали о планах на зимнее трансферное окно

Наставник “Арсенала” Микель Артета поделился планами своей команды на зимнее трансферное окно.

По словам испанского тренера, первые приобретения будут совершены уже в начале января.

“У нас нет возможности подписать кого-то, кто нам не подходит. Мы не хотим набирать количество в списке трансферов. В команду придут те футболисты, которые сделают ее сильнее. Спортивный директор клуба Эду и остальное руководство со мной полностью солидарны”, - сказал он.

Напомним, что после первой части сезона “канониры” лидируют в АПЛ.