В Аргентине создали мурал с изображением Месси и Аймара (фото)

В аргентинском городе Рио-Куарто создали мурал с изображением звезд местной сборной Лионеля Месси и Пабло Аймара.

Автором работы стал Гастон Либерто.

Примечательно, что Рио-Куарто - родной город Аймара.

Заказчиком работы был заместитель министра спорта и туризма Рио-Куарто.

Рисунок нарисовали на здании Centro 11 в столице провинции Кордова.

Что касается размеров мурала, то его высота 3,7 метра, а высота 5 метров. На его создание ушло 8 дней.