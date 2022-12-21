В Аргентине празднование чемпионства закончилось трагедией

В Аргентине во время празднования чемпионства национальной команды по футболу погиб один человек.

Как пишет La Nacion, трагедия произошла 20 декабря, когда в стране объявили выходной для празднования победы сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.

В связи с праздником на улицах собрались около 4 миллионов человек. Некоторые из фанатов пытались запрыгнуть в автобус к футболистам, из-за чего спортсменов забрали из центра города на вертолете.

В результате беспорядков на улицах Буенос-Айреса погиб 24-летний парень, прыгавший с крыши. Также известно, что на одной из улиц города ребенку на голову упала плита, он сейчас в коме.