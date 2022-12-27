В Аргентине готовы сделать Месси президентом страны

Почти 44 процента респондентов опроса в Аргентине готовы были бы отдать свой голос на президентских выборах за нападающего “Пари Сен-Жермен” Лионеля Месси, сообщает MSN.

По сведениям источника, 17,5 процентов опрошенных выбрали вариант “возможно”, 1 процент воздержался. 37,8 процентов высказались против кандидатуры форварда.

Напомним, что 35-летний Месси является лидером сборной Аргентины, которая стала победителем чемпионата мира-2022.

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