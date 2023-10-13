ВИДЕО. В АПЛ выбрали лучший гол и сэйв сентября

Английская Премьер-лига выбрала лучший гол и сэйв сентября, сообщили в Twitter лиги.

Лучшим голом отметился полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш. 23 сентября он забил гол в ворота "Бернли".

One to watch over and over again 🔁 pic.twitter.com/N7MbNbr8yd — Premier League (@premierleague) October 13, 2023

Что касается сэйва, то лучшим спасением ворот отличился вратарь "Челси" Роберт Санчез. В матче против "Астон Виллы", который состоялся 24 сентября, Санчез спас в сложной ситуации.

Talk about getting a strong hand to the ball 💪 pic.twitter.com/U1OFS9uzHK — Premier League (@premierleague) October 13, 2023

Напомним, что Премьер-лига выбрала лучшего футболиста и тренера сентября.