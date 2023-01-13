В АПЛ выбрали лучшего тренера ноября-декабря
Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: инстаграм Микеля Артеты/Автор неизвестен
Лучшим главным тренером чемпионата Англии в ноябре-декабре признан наставник “Арсенала” Микель Артета, сообщается на официальном сайте турнира.
В этот период лондонский клуб провел четыре матча и одержал четыре победы с разницей мячей 10:3.
В борьбе за награду испанский специалист опередил Томаса Франка ("Брентфорд"), Эдди Хау ("Ньюкасл") и Юргена Клоппа ("Ливерпуль").
“Арсенал”, набрав в 17 матчах 44 очка, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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