В АПЛ выбрали лучшего игрока января

Нападающий “Манчестер Юнайтед” Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком Премьер-лиги по итогам января, сообщается на официальном сайте турнира.

В минувшем месяце форвард забил три мяча в трех матчах. В борьбе за награду он обошел Дэна Берна ("Ньюкасл"), Бреннана Джонсона ("Ноттингем Форест"), Рияда Мареза ("Манчестер Сити"), Солли Марча ("Брайтон"), Давида Райю ("Брентфорд") и Букайо Сака ("Арсенал").

В нынешнем сезоне 25-летний Рэшфорд провел за “Манчестер Юнайтед” 31 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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