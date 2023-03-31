В АПЛ выбрали лучшего игрока марта

Полузащитник лондонского “Арсенала” Букайо Сака признан лучшим игроком Премьер-лиги по итогам марта, сообщается на официальном сайте турнира.

Молодой хавбек впервые в карьере получил данную награду. В марте он принял участие в четырех поединках, забил три мяча и отдал две голевые передачи. В борьбе за награду он опередил Александера Исака ("Ньюкасл"), Алексиса Мак Аллистера ("Брайтон"), Тайрона Мингза ("Астон Вилла"), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль”) и Леандро Троссарда ("Арсенал").

В нынешнем сезоне 21-летний Сака провел за “Арсенал” 38 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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