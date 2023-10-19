В АПЛ хотят ввести потолок зарплат
По словам Стива Пэриша, председателя "Кристал Пэлас", в английской Премьер-лиге ведутся переговоры о введении жесткого потолка зарплат.
Он отметил, что в разговорах есть продвижения, но пока рано делать поспешные выводы.
Пэриш выразил надежду на то, что такие меры принесут пользу не только клубам Премьер-лиги, но и всей футбольной пирамиде, позволяя конкурировать и достигать большего.
“Движение идет в сторону контроля расходов. УЕФА уже вводит ограничения на стоимость команды, ограничивая ее до 70% выручки. Такие меры также могут создать постоянство и позволить клубам тратить больше денег, если их оборот увеличится”, - сказал он.
Он добавил, что сейчас английская Премьер-лига рассматривает различные стратегии для сохранения конкурентоспособности, включая привязку зарплаты к доходу от трансляций.
“В рамках новой структуры УЕФА командам будет ограничено расходование 70% своего оборота на заработную плату и трансферы”, - завершил он.