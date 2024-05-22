В Англии зреет скандал из-за назначения Эшворта в Ман Юнайтед. Специалист допустил досадную ошибку

Несмотря на то, что спортивный директор Ньюкасла Дэн Эшворт ещё далёк от назначения на аналогичную должность в Манчестер Юнайтед, свой вероятный новый клуб он уже успел поставить в неприятное положение, которое может попасть под пристальный взор Премьер-лиги.

Виною, как сообщает Daily Mail, стало одно письмо на электронную почту. Эшворт в феврале выразил согласие на переход в Манчестер Юнайтед тогда ещё не исполнительному директору «манкунианцев» Омару Берраде, который сейчас находится в отпуске в Манчестер Сити и к своим обязанностям на «Олд Траффорд» приступит только в середине июля.

Дело в том, что Эшворт по ошибке отправил это письмо на клубную почту Ньюкасла, таким образом раскрыв клубу свой план. Эшворт также рассказал об условиях своего переезда на «Сент-Джеймс Парк» летом 2022 года, и это могут трактовать как нарушение конфиденциальности как для Ньюкасла, так и для Брайтона, где он работал ранее.

Ньюкасл, а также оба манчестерских клуба отказались прокомментировать данную ситуацию Daily Mail, а Премьер-лига сообщила, что никаких жалоб не поступало.