В Англии выбрали фаворита на пост главного тренера сборной

Фаворитом в борьбе за пост главного тренера сборной Англии является немец Томас Тухель, сообщает Bild.

По сведениям источника, в Англии немецкого специалиста считают идеальным кандидатом, так как он уже знаком с местным футболом по работе с “Челси”. Впрочем, назначении состоится лишь в том случае, если в отставку по собственному желанию уйдет нынешний наставник Гарет Саутгейт. Ранее сообщалось, что в Футбольной ассоциации (FA) также рассматривают кандидатуры Маурисио Почеттино, Брендана Роджерса и Стива Холланда.

49-летний Тухель является безработным с тех пор, как в сентябре 2022 года его уволили из “Челси”.

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