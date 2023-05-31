В Англии назвали лучшего тренера сезона

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером сезона в английской Премьер-лиге.

Об этом сегодня сообщили на официальном сайте “горожан”.

Напомним, что под руководством испанца команда из Манчестера завоевала титул чемпиона АПЛ, опередив "Арсенал", который долго возглавлял турнирную таблицу.

В ближайшие выходные "Манчестер Сити" проведет еще два финала: финал Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" и финал Лиги чемпионов с "Интером".