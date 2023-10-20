В Англии нашли замену тренеру сборной Саутгейту

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может покинуть сборную в ближайшее время.

Отставка тренера может случиться после чемпионата Европы 2024 года.

По данным источника, Футбольная ассоциация (ФА) не уверена в его намерении продлить контракт и уже начала поиск потенциальной замены.

Главным кандидатом на должность является другой британский специалист - Эдди Хау, который сейчас возглавляет “Ньюкасл”.

Напомним, что под руководством Саутгейта Англия победила Италию со счетом 3:1 в матче отборочного турнира Евро-2024 17 октября на стадионе «Уэмбли» и гарантировала себе первое место в группе. Англичане набрали 16 очков в шести матчах группового этапа и уже точно сыграют на европейском первенстве.

Кроме того, под руководством Саутгейта англичане дошли до финала Евро-2020, где проиграли в финале команде Италии. СМИ неоднократно писали о том, что специалист может сменить место работы.