В Англии готовится очередная тренерская отставка

В рамках 26-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" играл протий “Брайтона” на выезде со счетом 0:4.

Как написал после матча журналист Николо Скира, после такого результата наставник “молотобойцев” Дэвид Мойес висит на волоске от увольнения.

Он утверждает, что в ближайшее время боссы клуба решат вопрос о будущем шотландского специалиста.

Напомним, что в данный момент лондонцы идут на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ.