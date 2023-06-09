В "Аль-Насре" оценили работу Роналду на тренировках

Футболист "Аль-Насра" Абдуррахман Гариб рассказал о том, как ведет себя на тренировках лидер команды Криштиану Роналду.

По словам Гариба, португалец очень серьезно относится к жизни и к своим тренировкам.

"Он раздражается, если проигрывает на тренировках, несмотря на свои выдающиеся достижения в футболе. Роналду часто приходит на тренировки раньше остальных игроков.

Хочу сказать ему спасибо за его поддержку, которая помогает нам тренироваться с большим энтузиазмом", - сказал он.