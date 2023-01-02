В "Аль-Наср" вместо Роналду хотели пригласить Месси
Новости футбола Сегодня, 05:38
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Главный тренер “Аль-Насра” Руди Гарсия рассказал о том, что лично настаивал на трансфере Лионеля Месси.
По его словам, аргентинца рассматривали в качестве усиления состава до подписания португальца Криштиану Роналду.
“Еще до Роналду я хотел подписать Месси. Я лично пытался привезти Лео из Дохи”, - сказал он.
Напомним, что португалец подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии сроком на 2,5 года. Здесь он будет зарабатывать 200 миллионов евро за сезон.
Месси же пока является игроком “ПСЖ”.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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