В "Аль-Наср" вместо Роналду хотели пригласить Месси

Главный тренер “Аль-Насра” Руди Гарсия рассказал о том, что лично настаивал на трансфере Лионеля Месси.

По его словам, аргентинца рассматривали в качестве усиления состава до подписания португальца Криштиану Роналду.

“Еще до Роналду я хотел подписать Месси. Я лично пытался привезти Лео из Дохи”, - сказал он.

Напомним, что португалец подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии сроком на 2,5 года. Здесь он будет зарабатывать 200 миллионов евро за сезон.

Месси же пока является игроком “ПСЖ”.