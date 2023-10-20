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Уже не супермен, но все равно среди лучших. Каррагер оценил ван Дейка

Новости футбола Сегодня, 18:19
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Уже не супермен, но все равно среди лучших. Каррагер оценил ван Дейка Фото: ua-football.com/Автор неизвестен

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что Вирджила ван Дейка поспешили исключить из числа лучших защитников АПЛ.

«Ван Дейк должен стать талисманом «Ливерпуля» в борьбе за титул, и есть хорошие знаки. Он один из лучших центральных защитников в истории Премьер-лиги. Неудивительно, что возвращение «Ливерпуля» совпало с набором формы нидерландца.

Операция на колене, вероятно, действительно повлияла, но недавние негативные оценки его игры основаны на том, насколько хорош ван Дейк. В оборонительном плане ван Дейк превратился из сверхчеловека в человека. Но он остается одним из четырех лучших центральных защитников Премьер-лиги. С 2018 по 2021 год он выступал на уровне, которого я никогда не видел в исполнении центрального защитника. Единственный в АПЛ, кто может приблизиться к этому уровню, – это Джон Терри», - написал Джейми Каррагер в своей колонке для The Telegraph.

Напомним, что осенью 2020 года Вирджил ван Дейк получил тяжелую травму, после которой восстанавливался почти один год. Травма действительно сказалась на его игре. Но ван Дейк остается ключевым игроком «Ливерпуля».

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» был бы лидером альтернативной таблицы АПЛ.

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