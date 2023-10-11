Уже без костылей. Куртуа рассказал о восстановлении после тяжелой травмы

Первый номер мадридского “Реала” Тибо Куртуа рассказал о том, как идет его восстановление после серьезной травмы.

По словам бельгийского стража ворот, восстановление идет быстрее, чем он даже мог себе представить.

"Моё восстановление идёт очень хорошо, я больше не использую костыли. Я уже могу ходить и тренироваться, и надеюсь вернуться как можно скорее", - привел слова голкипера инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, что минувшим летом звездный футболист получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. Из-за потери основного вратаря "Реал" арендовал Кепу у "Челси" до конца сезона.

В прошлом сезоне Кепа был основным стражем ворот “аристократов” и провел за них 29 матчах английской Премьер-лиги, пропустив 33 мяча.

Летом Кепа Аррисабалага был близок к переходу в "Баварию" из Мюнхена, но все же решил вернуться на свою родину.

По предварительным ожиданиям, Куртуа может успеть восстановиться до конца текущего сезона.