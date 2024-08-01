Ужасные новости. Бывший главный тренер Лестера умер в возрасте 60 лет

Трагические новости сегодня пришли из Лестера.

К сожалению, в возрасте 60 лет скончался бывший главный тренер Лестера Крэйг Шекспир. Последний год Шекспир боролся с агрессивной формой рака, но лечение, увы, оказалос безуспешным.

В официальном сообщении говорится, что Шекспир ушел в мир иной мирно у себя дома, в окружении всех родных и близких.

Шекспир был помощником Клаудио Раньери в том самом легендарном сезоне-2015/16, который завершился сенсационной победой Лестера в Премьер-лиге.

После увольнения Раньери именно Шекспир занял его место и вывел Лестер в четвертьфинал Лиги чемпионов. Последние годы Шекспир помогал Дину Смиту в Астон Вилле, Норвиче и Лестере.