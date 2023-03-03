Ужасная серия "Реала" в кубковых матчах с "Барселоной" длится с 1970 года

“Реал” с 1970 года не может обыграть “Барселону” на своем поле в матчах Кубка Испании.

Вчерашняя встреча команд завершилась победой каталонцев со счетом 1:0.

В последний раз мадридцы побеждали “Барсу” на своей арене в 1970 году на четвертьфинальном этапе.

После этого было шесть матчей - 3 ничьих и 3 поражения.