Уверенная победа в Англии. Оценки игроков за матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Юнион Сент-Жилуаз
Новости футбола Сегодня, 17:56
ФОТО: James Gill
5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги Европы в группе Е между клубами Ливерпуль и Юнион Сент-Жилуаз. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу английской команды.
Голами за красных отметились Райан Гравенберх и Диогу Жота.
После завершения поединка статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшим был признан защитник Ливерпуля капитан и защитник Ливерпуля Ибраима Конате.
Лучшими в составе бельгийской команды стали Густав Нильссон и Кевин Макалистер (6.5).
Худшим игроком стал полузащитник Юниона Сент-Жилуаза Ноа Садики (5.3).
Оценки WhoScored за матч Ливерпуль - Юнион Сент-Жилуаз - 2:0
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