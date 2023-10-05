Уверенная победа в Англии. Оценки игроков за матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Юнион Сент-Жилуаз

5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги Европы в группе Е между клубами Ливерпуль и Юнион Сент-Жилуаз. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу английской команды.

Голами за красных отметились Райан Гравенберх и Диогу Жота.

После завершения поединка статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Лучшим был признан защитник Ливерпуля капитан и защитник Ливерпуля Ибраима Конате.

Лучшими в составе бельгийской команды стали Густав Нильссон и Кевин Макалистер (6.5).

Худшим игроком стал полузащитник Юниона Сент-Жилуаза Ноа Садики (5.3).

Оценки WhoScored за матч Ливерпуль - Юнион Сент-Жилуаз - 2:0