Успешная апелляция Реала. Начо теперь может сыграть в Эль Класико

Апелляционный комитет Ла Лиги сократил дисквалификацию защитника «Реала» Начо с трех матчей до двух, сообщает El Partidazo de COPE. Таким образом протест королевского мадридского клуба оказался успешным.

Сокращение дисквалификации Начо означает, что он может сыграть в Эль Класико против «Барселоны», которое состоится 28 октября. 33-летний защитник получил трехматчевую дисквалификацию из-за красной карточки в матче с «Жироной». Тогда Начо наказали за очень грубый фол.

Дисквалификация Начо еще не истекла. Он пропустил матч против «Осасуны» и также пропустит матч против «Севильи». Возможность задействовать Начо в матче против «Барселоны» очень важна для «Реала». Ведь Эль Класико точно пропустит Эдер Милитао. Невысокие шансы сыграть и у травмированного Давида Алабы. Проблемы в обороне большие, а универсальный Начо способен сыграть и в центре защиты, и на флангах.

Что касается «Барселоны», то в каталонском клубе будет новая стратегия в отношении зарплат игроков первой команды.