Успехи "Ювентуса" и "Наполи", упущенные победы "Милана" и "Интера": результаты 17-го тура Серии А

Состоялись матчи 17-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы “Ювентуса” и “Наполи” над “Удинезе” и “Сампдорией”, а также упущенные победы “Интера" и “Милана” в поединках с “Монцей” и “Ромой”.

“Милан” – “Рома” - 2:2 (1:0)

Голы: Калулу, 30 - 1:0, Побега, 77 - 2:0, Ибаньес, 87 - 2:1, Абрахам, 90+4 - 2:2

“Монца” – “Интер” - 2:2 (1:2)

Голы: Дармиан, 10 - 0:1, Чурриа, 11 - 1:1, Мартинес, 22 - 1:2, Кальдирола, 90+3 - 2:2

“Ювентус” – “Удинезе” - 1:0 (0:0)

Гол: Данило, 86 - 1:0

“Сампдория” – “Наполи” - 0:2 (0:1)

Голы: Осимхен, 19 - 0:1, Элмаз, 82 (с пенальти) - 0:2

“Лацио” – “Эмполи" - 2:2 (1:0)

Голы: Фелипе Андерсон, 2 - 1:0, Дзакканьи, 54 - 2:0, Капуто, 83 - 2:1, Марин, 90+3 - 2:2

“Верона” – “Кремонезе” - 2:0 (2:0)

Голы: Лазович, 9 - 1:0, Лазович, 26 - 2:0

"Фиорентина" - "Сассуоло" - 2:1 (0:0)

Голы: Сапонара, 48 - 1:0, Берарди, 57 - 1:1, Гонсалес, 90 (с пенальти) - 2:1

"Салернитана" - "Торино" - 1:1 (0:1)

Голы: Санабрия, 36 - 0:1, де Вильена, 49 - 1:1

"Специя" - "Лечче" - 0:0

“Болонья” – “Аталанта” - 1:2 (1:0)

Голы: Орсолини, 6 - 1:0, Копмейнерс, 47 - 1:1, Хейлунд, 58 - 1:2

Положение команд: "Наполи" - 44, "Ювентус", "Милан" - 37, "Интер" - 34, "Лацио", "Аталанта", "Рома" - 31, "Удинезе" - 25, "Фиорентина", "Торино" - 23, "Лечче", "Болонья", "Эмполи" - 19, "Салернитана", "Монца" - 18, "Сассуоло" - 16, "Специя" - 15, "Верона", "Сампдория" - 9, "Кремонезе" - 7.

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