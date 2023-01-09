Главная Новости Успехи "Ювентуса" и "Наполи", упущенные победы "Милана" и "Интера": результаты 17-го тура Серии А

Успехи "Ювентуса" и "Наполи", упущенные победы "Милана" и "Интера": результаты 17-го тура Серии А

Новости футбола Сегодня, 16:55
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 17-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы “Ювентуса” и “Наполи” над “Удинезе” и “Сампдорией”, а также упущенные победы “Интера" и “Милана” в поединках с “Монцей” и “Ромой”.

“Милан” – “Рома” - 2:2 (1:0)
Голы: Калулу, 30 - 1:0, Побега, 77 - 2:0, Ибаньес, 87 - 2:1, Абрахам, 90+4 - 2:2

“Монца” – “Интер” - 2:2 (1:2)
Голы: Дармиан, 10 - 0:1, Чурриа, 11 - 1:1, Мартинес, 22 - 1:2, Кальдирола, 90+3 - 2:2

“Ювентус” – “Удинезе” - 1:0 (0:0)
Гол: Данило, 86 - 1:0

“Сампдория” – “Наполи” - 0:2 (0:1)
Голы: Осимхен, 19 - 0:1, Элмаз, 82 (с пенальти) - 0:2

“Лацио” – “Эмполи" - 2:2 (1:0)
Голы: Фелипе Андерсон, 2 - 1:0, Дзакканьи, 54 - 2:0, Капуто, 83 - 2:1, Марин, 90+3 - 2:2

“Верона” – “Кремонезе” - 2:0 (2:0)
Голы: Лазович, 9 - 1:0, Лазович, 26 - 2:0

"Фиорентина" - "Сассуоло" - 2:1 (0:0)
Голы: Сапонара, 48 - 1:0, Берарди, 57 - 1:1, Гонсалес, 90 (с пенальти) - 2:1

"Салернитана" - "Торино" - 1:1 (0:1)
Голы: Санабрия, 36 - 0:1, де Вильена, 49 - 1:1

"Специя" - "Лечче" - 0:0

“Болонья” – “Аталанта” - 1:2 (1:0)
Голы: Орсолини, 6 - 1:0, Копмейнерс, 47 - 1:1, Хейлунд, 58 - 1:2

Положение команд: "Наполи" - 44, "Ювентус", "Милан" - 37, "Интер" - 34, "Лацио", "Аталанта", "Рома" - 31, "Удинезе" - 25, "Фиорентина", "Торино" - 23, "Лечче", "Болонья", "Эмполи" - 19, "Салернитана", "Монца" - 18, "Сассуоло" - 16, "Специя" - 15, "Верона", "Сампдория" - 9, "Кремонезе" - 7.

Не пропустите: Моуринью отказал сборной Бразилии.

эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 17:30 Главные новости дня: 9 января
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 17:03 "Арсенал" одержал крупную победу в Кубке Англии
Фото: инстаграм Жоау Феликса/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 13:30 "Челси" близок к трансферу форварда сборной Португалии
Фото: инстаграм Гарета Бэйла/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 12:42 Гарет Бэйл завершил карьеру: все достижения игрока
Фото: сайт федерации футбола Португалии/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 12:30 Сборная Португалии назначила нового главного тренера
Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 12:15 Украинец Малиновский перешел во французский топ-клуб
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет Промокод на бонус 1xBet На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:30 Главные новости дня: 9 января Новости футбола Сегодня, 17:10 Победа "Барселоны", поражения "Реала" и "Атлетико": все результаты 16-го тура Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 17:03 "Арсенал" одержал крупную победу в Кубке Англии Новости футбола Сегодня, 16:55 Успехи "Ювентуса" и "Наполи", упущенные победы "Милана" и "Интера": результаты 17-го тура Серии А Новости футбола Сегодня, 16:53 "Атлетик" не смог обыграть "Осасуну" Новости футбола Сегодня, 16:47 "Аталанта" одержала гостевую победу в Серии А Новости футбола Сегодня, 16:36 Льорис ушел из сборной Франции: статистика и достижения в национальной команде Новости футбола Сегодня, 16:20 Российский футболист прячется от мобилизации в аэропорту Южной Кореи Новости футбола Сегодня, 15:55 "Ницца" уволила главного тренера Новости футбола Сегодня, 15:43 "Челси" нашел альтернативу Энцо Фернандесу в АПЛ
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 10 янв 2023 Ньюкасл - Лестер прогноз и ставка на матч Кубка Лиги Англии 10 января 2023 года Футбол 10 янв 2023 Интер - Парма прогноз и ставка на матч Кубка Италии 10 января 2023 года