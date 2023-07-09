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Ушел из жизни обладатель "Золотого мяча" 1960 года

Новости футбола Сегодня, 10:40
Ушел из жизни обладатель "Золотого мяча" 1960 года Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Известный испанский футболист Луис Суарес Мирамонтес ушел из жизни в возрасте 88 лет, сообщает AS.

Экс-спортсмен скончался сегодня, 9 июля. Причина смерти не разглашается.

Мирамонтес в бытность футболистом выступал за “Депортиво”, “Эспанья Индастриал”, “Барселону”, “Интер” и “Сампдорию". Наибольших успехов испанец добился в “Интере”. В составе итальянского клуба он трижды становился чемпионом Италии (1963, 1965, 1966), два раза выиграл Кубок чемпионов (1964, 1965) и дважды стал победителем Межконтинентального кубка (1964, 1965). С “Барселоной” он два раза становился чемпионом Испании (1959 и 1960), дважды становился обладателем Кубка Испании (1957, 1959), а также два раза выиграл Кубок Ярмарок, который является предшественником Кубка УЕФА (1958, 1960).

В 1960 году Мирамонтес стал обладателем “Золотого мяча”. Спустя год он стал обладателем “Серебряного мяча”. В 1964 году он вновь получил “Серебряный мяч”, а через год - “Бронзовый мяч”.

Мирамонтес с 1957 по 1972 год выступал за сборную Испании. В составе испанской национальной команды он становился чемпионом Европы в 1964 году.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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