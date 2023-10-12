Центральный защитник Баварии Мюнхен, француз Дайо Упамекано, пропустит несколько недель из-за травмы, сообщает Sky Sports.

Футболист получил повреждение левой коленной сухожилии в седьмом туре Бундеслиги в матче против Фрайбурга. По данным журналистов, срок восстановления Упамекано составит от четырех до шести недель. В течение этого времени "Бавария" не сможет расчитывать на него. Именно по этой причине 24-летний француз пропустит октябрьские матчи своей национальной команды.

В текущем сезоне Упамекано провел десять матчей. В феврале 2021 года было официально объявлено о его переходе в "Баварию", который должен был состояться после окончания сезона, с контрактом до 2026 года. Сумма трансфера, согласно СМИ, составила 40 миллионов евро плюс два миллиона евро в виде бонуса.

В рамках седьмого тура немецкой Бундеслиги состоялся матч между "Баварией" и "Фрайбургом". Подопечные Томаса Тухеля не имели права на ошибку на своем поле. Мюнхену нужно было побеждать, чтобы не допустить увеличения отрыва леверкузенского "Байера" в турнирной таблице.