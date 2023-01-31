Уолкер может покинуть "Манчестер Сити" ради турецкого клуба

“Фенербахче” хочет купить защитника сборной Англии и “Манчестер Сити” Кайла Уолкера.

Как пишет A Spor, Уолкер не входит в планы тренерского штаба “горожан".

В этом сезоне англичанин перестал быть игроком основного состава и провел лишь 14 матчей во всех турнирах.

За трансфер Уолкера турецкий клуб заплатит около 7 миллионов евро.