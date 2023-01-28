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"Унион" выиграл в берлинском дерби и догнал "Баварию"

Новости футбола Сегодня, 13:26
Фото: твиттер "Униона"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Униона"/Автор неизвестен

В матче 18-го тура чемпионата Германии “Унион” на выезде обыграл “Герту” со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Данило Дуки и Пауля Зегуина.

“Унион”, набрав 36 очков, догнал лидирующую “Баварию”, но по разнице мячей занимает второе место. “Герта” с 14 очками осталась в зоне вылета на 17-й позиции.

“Герта” – “Унион” - 0:2 (0:1)
Голы: Дуки, 44 - 0:1, Зегуин, 67 - 0:2

“Герта”: Кристенсен, Пекарик (Боатенг, 77), Кемпф, Уремович, Платтенхардт, Боэтиюс (Нидерлехнер, 69), Тузар, Сердар, Лукебакио, Канга (Нганкам, 61), Рихтер.

“Унион”: Реннов, Триммель, Кнохе, Диогу Лейте, Дуки, Руссийон (Гиссельманн, 70), Хедира, Хаберер (Харагути, 89), Шафер (Зегуин, 46), Беккер (Михель, 84), Беренс (Сьебатшо, 70).

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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