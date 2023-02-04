"Унион" выиграл дома и возглавил Бундеслигу

В матче 19-го тура чемпионата Германии “Унион” на своем поле обыграл “Майнц” со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Кевина Беренса и Жордана Сьебатшо. У гостей отличился Маркус Ингвартсен.

“Унион”, набрав 39 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Майнц” с 23 очками остался на 12-й позиции.

“Унион” – “Майнц” - 2:1 (1:0)

Голы: Беренс, 32 - 1:0, Ингвартсен, 79 (с пенальти) - 1:1, Сьебатшо, 84 - 2:1

“Унион”: Реннов, Триммель, Кнохе, Диогу Лейте, Дуки, Руссийон (Гиссельманн, 80), Хедира, Хаберер (Лаидуни, 69), Зегуин (Торсбю, 80), Беккер (Левелинг, 89), Беренс (Сьебатшо, 80).

“Майнц”: Дамен, да Кошта (Ляйтш, 71), Белль, Фернандеш, Ханче-Ольсен, Каси, Кор (Штах, 56), Ли Чжэ Сон (Баркок, 71), Баррейро (Груда, 89), Онисиво, Ажорк (Ингвартсен, 71).

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