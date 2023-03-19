"Унион" уверенно выиграл в домашнем матче Бундеслиги

В матче 25-го тура чемпионата Германии берлинский “Унион” на своем поле обыграл франкфуртский “Айнтрахт” со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Рани Хедиры и Кевина Беренса.

“Унион”, набрав 48 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. “Айнтрахт" с 40 очками остался на шестой позиции.

“Унион” – “Айнтрахт” - 2:0 (0:0)

Голы: Хедира, 53 - 1:0, Беренс, 75 - 2:0

“Унион”: Реннов, Юранович, Кнохе, Баумгартль (Диогу Лейте, 86), Дуки, Гиссельманн (Руссийон, 75), Хедира, Хаберер (Пантович, 86), Зегуин, Беккер (Левелинг, 76), Сьебатшо (Беренс, 67).

“Айнтрахт”: Трапп, Бута, Ндика, Тута, Смолчич, Ленц (Макс, 73), Гетце (Ааронсон, 83), Соу, Камада (Алиду, 83), Борре (Аларио, 67), Коло-Муани.

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