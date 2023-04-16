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"Унион" упустил победу в домашнем матче Бундеслиги

Новости футбола Сегодня, 13:42
Фото: твиттер "Униона"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Униона"/Автор неизвестен

В матче 28-го тура чемпионата Германии “Унион” на своем поле сыграл вничью с “Бохумом” со счетом 1:1.

В концовке первого тайма счет открыл Йосип Юранович, но во второй половине равновесие восстановил Кевин Штегер.

“Унион”, набрав 52 очка, занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. “Бохум” с 27 очками остался на 15-й позиции.

“Унион” – “Бохум” - 1:1 (1:0)
Голы: Юранович, 45 - 1:0, Штегер, 55 (с пенальти) - 1:1

“Унион”: Реннов, Юранович, Кнохе, Йеккель, Дуки, Руссийон (Гиссельманн, 86), Хедира, Хаберер (Торсбю, 80), Лаидуни (Диогу Лейте, 65), Беккер (Пантович, 86), Беренс (Сьебатшо, 86).

“Бохум”: Риманн, Осеи-Туту (Гамбоа, 75), Ордец, Шлоттербек (Хайнц, 15), Данило Соарес, Машович, Штегер, Остерхаге, Асано (Цоллер, 88), Антви-Аджей (Хольтманн, 88), Хофманн.

Удаление: Йеккель (61).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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