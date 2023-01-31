"Унион" победил "Вольфсбург" в Кубке Германии
Новости футбола Сегодня, 16:41
Фото: инстаграм "Униона"/Автор неизвестен
В матче 1/8 финала Кубка Германии “Унион” на своем поле обыграл “Вольфсбург" со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал.
Победу хозяевам принесли голы Робина Кнохе и Кевина Беренса. У гостей отличился Лука Вальдшмидт.
“Унион” – “Вольфсбург” - 2:1 (1:1)
Голы: Вальдшмидт, 5 - 0:1, Кнохе, 12 - 1:1, Беренс, 79 - 2:1
“Унион”: Реннов, Юранович, Кнохе, Диогу Лейте, Дуки, Гиссельманн, Хедира, Хаберер (Лаидуни, 63), Зегуин, Беккер (Левелинг, 84), Сьебатшо (Беренс, 63).
“Вольфсбург”: Перван, Гилавоги, Лакруа, ван де Вен, Пауло Отавио (Коцца, 84), Баку, Арнольд, Герхардт (Нмеча, 66), Сванберг (Паредес, 84), Вальдшмидт (Виммер, 75), Мармуш (Винд, 75).
Удаление: Гиссельманн (87).
Не пропустите: Киевское "Динамо" впервые не проиграло в 2023 году.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 16:30 Жоржиньо перешел в "Арсенал"
Новости футбола Сегодня, 09:29 Официально: "Бавария" арендовала Канселу у "Манчестер Сити"
Новости футбола Вчера, 16:42 Месси может стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире
Новости футбола Вчера, 15:42 "Челси" близок к покупке Энцо Фернандеса. Это будет трансферный рекорд "аристократов"
Новости футбола Вчера, 14:30 Основной защитник "Баварии" согласился перейти в "Барселону"
Новости футбола Вчера, 13:30 Гаттузо уволен с поста главного тренера испанского клуба
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:51 Главные новости дня: 31 января Новости футбола Сегодня, 17:05 Защитник "Атлетико" Фелипе перешел в клуб АПЛ Новости футбола Сегодня, 17:01 "Ньюкасл" не без труда вышел в финал Кубка Лиги Новости футбола Сегодня, 16:54 "Интер" прошел "Аталанту" в Кубке Италии Новости футбола Сегодня, 16:42 Украинец Забарный перешел в клуб АПЛ Новости футбола Сегодня, 16:41 "Унион" победил "Вольфсбург" в Кубке Германии Новости футбола Сегодня, 16:30 Жоржиньо перешел в "Арсенал" Новости футбола Сегодня, 16:28 Защитник "Шахтера" Кривцов перешел в клуб Бекхэма Новости футбола Сегодня, 16:15 Основной нападающий "Динамо" Киев перешел в кипрскую "Омонию" Новости футбола Сегодня, 15:55 "Рома" усилилась воспитанником "Реала"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 01 фев 2023 Прогноз на матч Бетис - Барселона 1 февраля 2023 года Футбол 01 фев 2023 Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 1 февраля 2023 года Футбол 02 фев 2023 Прогноз на матч Ювентус - Лацио 2 февраля 2023 года Футбол 02 фев 2023 Прогноз на матч Реал Мадрид - Валенсия 2 февраля 2023 года