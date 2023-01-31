"Унион" победил "Вольфсбург" в Кубке Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии “Унион” на своем поле обыграл “Вольфсбург" со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал.

Победу хозяевам принесли голы Робина Кнохе и Кевина Беренса. У гостей отличился Лука Вальдшмидт.

“Унион” – “Вольфсбург” - 2:1 (1:1)

Голы: Вальдшмидт, 5 - 0:1, Кнохе, 12 - 1:1, Беренс, 79 - 2:1

“Унион”: Реннов, Юранович, Кнохе, Диогу Лейте, Дуки, Гиссельманн, Хедира, Хаберер (Лаидуни, 63), Зегуин, Беккер (Левелинг, 84), Сьебатшо (Беренс, 63).

“Вольфсбург”: Перван, Гилавоги, Лакруа, ван де Вен, Пауло Отавио (Коцца, 84), Баку, Арнольд, Герхардт (Нмеча, 66), Сванберг (Паредес, 84), Вальдшмидт (Виммер, 75), Мармуш (Винд, 75).

Удаление: Гиссельманн (87).

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