"Унион" победил на выезде и вышел на 2-е место в Бундеслиге

В матче 17-го тура чемпионата Германии берлинский “Унион” на выезде обыграл бременский “Вердер” со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Янника Хаберера и Кевина Беренса. У хозяев отличился Амос Пипер.

“Унион”, набрав 33 очка, вышел на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. “Вердер” с 21 очком остался на 11-й позиции.

“Вердер” – “Унион” - 1:2 (1:1)

Голы: Пипер, 13 - 1:0, Хаберер, 17 - 1:1, Беренс, 46 - 1:2

“Вердер”: Павленка, Вайзер, Штарк, Фридль, Пипер (Велькович, 77), Юнг (Бьюкенен, 71), Битенкур, Шмидт (Стаге, 77), Груев (Динкчи, 88), Фюллькруг, Дукш (Берк, 77).

“Унион”: Реннов, Юранович, Кнохе, Диогу Лейте, Дуки, Гиссельманн (Руссийон, 88), Харагути (Зегуин, 73), Хедира, Хаберер (Шафер, 84), Беккер (Левелинг, 84), Беренс (Сьебатшо, 73).

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