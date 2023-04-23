"Унион" одержал важную победу в Бундеслиге

В матче 29-го тура чемпионата Германии берлинский “Унион” на выезде обыграл менхенгладбахскую “Боруссию” со счетом 1:0.

Единственный гол на 60-й минуте забил Шералдо Беккер.

“Унион”, набрав 55 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. “Боруссия” с 36 очками осталась на 10-й позиции.

“Боруссия” М – “Унион” - 0:1 (0:0)

Гол: Беккер, 60 - 0:1

“Боруссия” М: Омлин, Скалли (Лайнер, 69), Эльведи, Итакура, Бенсебайни (Нетц, 69), Фридрих, Штиндль (Плеа, 69), Хофманн, Вайгль, Нойхаус (Нгуму, 69), Коне, Тюрам.

“Унион”: Реннов, Юранович, Кнохе, Диогу Лейте, Дуки, Триммель, Руссийон, Хедира, Хаберер (Пантович, 79), Лаидуни (Торсбю, 68), Беккер (Михель, 79), Беренс (Сьебатшо, 68).

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