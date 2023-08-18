"Унион" объявил о переходе нападающего сборной Германии

Пресс-служба берлинского “Униона” на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Монако” и сборной Германии Кевина Фолланда.

Немецкий клуб заплатил за футболиста четыре миллиона евро. Данная сумма может увеличиться еще на полтора миллиона евро за счет бонусов. Форвард подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

31-летний Фолланд выступал за “Монако” с сентября 2020 года. Он перешел в клуб из Монако из немецкого “Байера” из Леверкузена. Сумма трансфера составила 11 миллионов евро. Всего он провел за монегасков 115 матчей во всех турнирах, забил 39 голов и отдал 24 результативные передачи. Ранее он также играл за “Мюнхен 1860” и “Хоффенхайм”.

Фолланд с 2014 года играет за сборную Германии. Всего он провел за немецкую национальную команду 15 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу, а также получил одну желтую карточку.

Напомним, что “Унион” в прошлом сезоне финишировал на четвертом месте в чемпионате Германии. Таким образом, клуб из Берлина получил право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.