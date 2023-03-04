"Унион" не сумел добиться победы в домашнем матче Бундеслиги

В матче 23-го тура чемпионата Германии “Унион” на своем поле сыграл вничью с “Кельном" со счетом 0:0.

“Унион”, набрав 44 очка, занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. “Кельн” с 27 очками поднялся на 12-ю позицию.

“Унион” – “Кельн” - 0:0

“Унион”: Реннов, Триммель, Кнохе, Диогу Лейте, Дуки, Юранович, Хедира, Хаберер (Зегуин, 69), Лаидуни (Торсбю, 81), Беккер (Михель, 90), Беренс (Сьебатшо, 69).

“Кельн”: Швэбе, Шмитц, Шабо, Хюберс, Хектор, Кайнц (Олесен, 84), Схири, Любичич (Лемперле, 90), Майна (Адамян, 86), Мартель, Тиггес.

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