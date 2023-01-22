"Унион" купил защитника сборной Хорватии. Им интересовались "Барселона" и "МЮ"

Пресс-служба берлинского “Униона” на официальном сайте объявила о переходе защитника “Селтика” и сборной Хорватии Йосипа Юрановича.

Сумма трансфера составила 8,55 миллионов евро. Футболист заключил с немецким клубом контракт до лета 2027 года.

Стоит отметить, что хорватом ранее интересовались “Барселона” и “Манчестер Юнайтед”.

27-летний Юранович выступал за “Селтик” с 2021 года. Всего он провел за клуб 53 матча, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Ранее играл за “Дубраву”, “Хайдук” и “Легию”. За сборную Хорватии сыграл 27 матчей и отдал два голевых паса.

Не пропустите: "Интер" собирается переманить игрока "Ромы".