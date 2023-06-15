Умер легендарный игрок и тренер "Челси"

Бывший полузащитник и тренер лондонского "Челси" Джон Холлинс скончался в возрасте 76 лет.

Холлинс выступал за “аристократов” с 1963 по 1975 год, а также в последнем сезоне своей карьеры в 1983/1984.

С 1985 по 1988 год Холлинс занимал должность главного тренера "Челси", когда клуб переживал лучшие времена для клуба.

Именно этот футболист установил рекорд по количеству сыгранных матчей в высшей лиге чемпионата Англии - 714.