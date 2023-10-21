Умер легендарный Бобби Чарльтон
Новости футбола Сегодня, 11:24
Фото: Манчестер Юнайтед
Печальные новости пришли из Туманного Альбиона. В возрасте 86 лет скончался легендарный сэр Бобби Чарльтон.
В бытность футболистом он на протяжении 17 лет защищал цвета Манчестер Юнайтед, с которым выиграл Кубок Европейских Чемпионов и Кубок Англии, а также три титула чемпиона Англии. В составе «красных дьяволов» Чарльтон провел 758 игр и забил 249 голов. Также на его счету 49 голов в 106 матчах за сборную Англии, в составе которой Бобби становился чемпионом мира в 1966 году. В том же 1966 году Чарльтон стал обладателем Золотого мяча.
По информации пресс-службы манчестерского клуба, легендарный британский футболист провел последние часы в кругу семьи.
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