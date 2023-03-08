Умер известный итальянский тренер

Скончался известный итальянский специалист Итало Гальбьяти.

Как пишет The Sun. тренер умер в возрасте 85 лет на этой неделе.

Гальбьяти много лет проработал помощником Фабио Капелло.

Вместе с ним он работал в сборной России, в “Реале”, “Роме”, “Ювентусе” с борной Англии