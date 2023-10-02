Умер бывший президент Манчестер Сити и легенда Англии в возрасте 79 лет

2 октября стало известно о смерти 79-летнего Фрэнсиса Ли.

Ли является бывшим форвардом (1967-1974) и президентом Манчестер Сити (1994-1998). В составе горожан Фрэнсис провел 249 матчей, забил 112 голов, становился обладателем Кубка Англии (1969), Кубка английской лиги (1970), Кубка обладателей кубков (1970) и двукратным обладателем Суперкубка Англии (1968, 1972).

Ли провел 27 матчей за сборную Англии и забил 10 голов. В 2010 году он был включён в Зал славы английского футбола.

Напомним, что 30 сентября в 7-м туре АПЛ Манчестер Сити уступил Вулверхэмптону.